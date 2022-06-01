Агент Кошечкина заявил, что проблем в переговорах с «Металлургом» не было

Агент вратаря Василия Кошечкина Сергей Паремузов заявил, что его клиент не имел проблем при переговорах с «Металлургом».

Сегодня, 1 июня, магнитогорский клуб заключил контракт с 39-летним россиянином до конца сезона-2022/23.

«Переговоры с «Металлургом» всегда идут в таком здравом, разумном ключе, — приводит слова Паремузова ТАСС. — Мы на протяжении многих лет понимаем друг друга. Поэтому проблем никаких не было. Сам переговорный процесс прошел разумно, без всяких сложностей и тупиков. Надо понимать, что Кошечкину все же не 20 лет, он честный человек, поэтому посмотрим, как он будет себя чувствовать. Надо этот сезон отыграть, а дальше как жизнь покажет».

В составе «Металлурга» вратарь дважды выигрывал Кубок Гагарина (2014, 2016). Также Кошечкин является чемпионом Олимпийских игр (2018) и чемпионом мира (2009).