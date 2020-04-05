Агент Воронкова: «Коламбус»? У Дмитрия еще как минимум год контракта с «Ак Барсом»

Агент нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова Александр Черных прокомментировал возможный отъезд хоккеиста в НХЛ.

— Воронков собирается в «Коламбус»? У Димы еще, как минимум год контракта с «Ак Барсом». Мы благодарны руководству Казани, что они дали ему шанс играть в первой команде. Возможно, в будущем мы продлим контракт к клубом, так как в Казани Диме доверяют и предоставляют все условия для игры.

Безусловно, нам приятно внимание со стороны генерального менеджера «Блю Джекетс», и у Димы, конечно, есть цель — поехать в НХЛ. Но на данный момент мы об этом не задумываемся.