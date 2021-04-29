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Агент Толчинского высказался о словах игрока про ЦСКА

13:12
Сергей Толчинский. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Толчинский. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Агент форварда омского «Авангарда» Сергея Толчинского Шуми Бабаев высказался о словах игрока про его бывший клуб.

«Я сам — болельщик ЦСКА. Понимаю его чувства, но не вижу в этом никакой проблемы, тут не нужно делать никаких выводов. Все игроки уже были в разгорячённом состоянии, это эмоции. Понятно, что они уже нормально попили из Кубка, плюс выплеск эмоций. Конечно, какая-то обида, наверное, у него присутствует, что его не оставили в ЦСКА, но жизнь продолжается — он взял трофей с другой командой. Ничего такого тут нет. Нужно понимать состояние парня и не делать из этого проблему», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

Напомним, после решающего матча финала розыгрыша Кубка Гагарина хоккеист вышел к болельщикам, празднующим победу «Авангарда».

«Омский «Авангард», омский «Авангард»! «***** коней, *****», — кричал Толчинский.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4335063-agent-tolchinskogo-o-ego-slovah-pro-cska-parni-uzhe-normalno-popili-iz-kubka-eto-emocii.html

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