Агент Толчинского высказался о словах игрока про ЦСКА

Агент форварда омского «Авангарда» Сергея Толчинского Шуми Бабаев высказался о словах игрока про его бывший клуб.

«Я сам — болельщик ЦСКА. Понимаю его чувства, но не вижу в этом никакой проблемы, тут не нужно делать никаких выводов. Все игроки уже были в разгорячённом состоянии, это эмоции. Понятно, что они уже нормально попили из Кубка, плюс выплеск эмоций. Конечно, какая-то обида, наверное, у него присутствует, что его не оставили в ЦСКА, но жизнь продолжается — он взял трофей с другой командой. Ничего такого тут нет. Нужно понимать состояние парня и не делать из этого проблему», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

Напомним, после решающего матча финала розыгрыша Кубка Гагарина хоккеист вышел к болельщикам, празднующим победу «Авангарда».

«Омский «Авангард», омский «Авангард»! «***** коней, *****», — кричал Толчинский.