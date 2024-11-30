Агент Ткачева заявил, что форвард должен присоединиться к «Авангарду» в январе

Агент Шуми Бабаев ответил на вопрос о состоянии форварда «Авангарда» Владимира Ткачева, который восстанавливается после травмы.

Во время летней подготовки хоккеист порвал ахиллово сухожилие.

«Через пару недель он выйдет на лед, будет готовиться индивидуально. В январе, я думаю, он присоединится к команде. Восстановление проходит по плану», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Ткачев провел за «Авангард» 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 75 (20+55) очков. В плей-офф на его счету 12 игр и 11результативных передач.