Агент Ткачева заявил, что форвард должен присоединиться к «Авангарду» в январе
Агент Шуми Бабаев ответил на вопрос о состоянии форварда «Авангарда» Владимира Ткачева, который восстанавливается после травмы.
Во время летней подготовки хоккеист порвал ахиллово сухожилие.
«Через пару недель он выйдет на лед, будет готовиться индивидуально. В январе, я думаю, он присоединится к команде. Восстановление проходит по плану», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».
В прошлом сезоне Ткачев провел за «Авангард» 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 75 (20+55) очков. В плей-офф на его счету 12 игр и 11результативных передач.
Источник: РБ Спорт
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