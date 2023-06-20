Агент Ткачева рассказал о переговорах с клубами НХЛ

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Владимира Ткачева, рассказал о переговорах с клубами НХЛ.

«Как сейчас идут переговоры с клубами НХЛ? Все основное будет после 10 июля. Интерес есть. Все нормально, с этим проблем нет. Пока рано еще. Но если он не уедет в НХЛ, то мы обещали, что первые переговоры будут с «Авангардом», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».