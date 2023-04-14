Агент Ткачева, рассказал о переговорах с «Авангардом» клубом

Шуми Бабаев, агент нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева, рассказал о переговорах с омским клубом.

«Во-первых, с «Авангардом» был предварительный разговор и то предложение, которое было озвучено, нас не устроило. Во-вторых, никакие цифры мы не называли, потому что основное пожелание — узнать главного тренера команды на следующий сезон. Пока его имя неизвестно, никаких переговоров нет. Такая информация в СМИ — это наверняка вброс со стороны Омска, чтобы поставить нас в какую-то неудобную позицию. Я знаю свою работу и попросил бы именно столько, сколько хоккеист стоит. На данном этапе никакого разговора о деньгах с нашей стороны нет, потому что у «Авангарда» нет главного тренера. Ведутся ли переговоры с другими клубами КХЛ? Пока нет, мы ждем Омск. Если никакой определенности от клуба не будет, то с 1 мая я начну переговоры. И наша задача номер один — поехать в НХЛ. За океаном интерес к Владимиру есть, и я уже начал переговоры с клубами», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что Ткачев отклонил предложение о новом контракте, а его сторона просит зарплату в районе 120-130 миллионов рублей.