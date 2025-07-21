Агент Ткачева не исключает вероятность продолжения карьеры хоккеиста за границей

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Владимира Ткачева, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем хоккеиста.

«Честно говоря, среди клубов нет главного претендента. Мы разговариваем со всеми командами. Решение по будущему пока не принято, до конца недели его не будет точно. Может ли Ткачев уехать за границу? Возможны любые варианты», — сказал Бабаев «СЭ».

«Авангард» объявил о расторжении контракта с хоккеистом 19 июля. «СЭ» сообщал, что главный тренер омского клуба Ги Буше потребовал от руководства расстаться с игроком.

В сезоне-2024/25 29-летний россиянин провел 4 матча в FONBET чемпионате КХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очков. Также на его счету 10 (3+7) очков в 13 играх плей-офф.