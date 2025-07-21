Агент Ткачева не исключает вероятность продолжения карьеры хоккеиста за границей
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Владимира Ткачева, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем хоккеиста.
«Честно говоря, среди клубов нет главного претендента. Мы разговариваем со всеми командами. Решение по будущему пока не принято, до конца недели его не будет точно. Может ли Ткачев уехать за границу? Возможны любые варианты», — сказал Бабаев «СЭ».
«Авангард» объявил о расторжении контракта с хоккеистом 19 июля. «СЭ» сообщал, что главный тренер омского клуба Ги Буше потребовал от руководства расстаться с игроком.
В сезоне-2024/25 29-летний россиянин провел 4 матча в FONBET чемпионате КХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очков. Также на его счету 10 (3+7) очков в 13 играх плей-офф.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|20
|15
|5
|32
|2
|Ак Барс
|20
|14
|6
|29
|3
|Автомобилист
|21
|12
|9
|26
|4
|Авангард
|19
|12
|7
|25
|5
|Нефтехимик
|21
|11
|10
|23
|6
|Трактор
|20
|9
|11
|22
|7
|Барыс
|20
|7
|13
|19
|8
|Амур
|18
|7
|11
|17
|9
|Адмирал
|16
|6
|10
|16
|10
|Сибирь
|18
|7
|11
|16
|11
|Салават Юлаев
|18
|6
|12
|14
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|19
|13
|6
|26
|2
|Локомотив
|19
|12
|7
|26
|3
|Торпедо НН
|22
|12
|10
|26
|4
|Шанхай Дрэгонс
|18
|9
|9
|23
|5
|Динамо Мн
|18
|10
|8
|23
|6
|Спартак
|19
|10
|9
|23
|7
|ЦСКА
|19
|10
|9
|22
|8
|Динамо М
|17
|10
|7
|21
|9
|СКА
|18
|7
|11
|18
|10
|Лада
|19
|5
|14
|12
|11
|Сочи
|17
|4
|13
|10
Результаты / календарь
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
|28.10
|17:00
|Трактор – Автомобилист
|- : -
|28.10
|19:00
|Северсталь – Амур
|- : -
|28.10
|19:00
|Локомотив – Лада
|- : -
|28.10
|19:10
|Динамо Мн – Сочи
|- : -
|28.10
|19:30
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|28.10
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Динамо М
|- : -
