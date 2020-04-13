Агент Сорокина: «ЦСКА не делал сумасшедшее предложение Илье по ходу сезона»

Агент голкипера ЦСКА Ильи Сорокина Шуми Бабаев рассказал о будущем голкипера, который собирается подписать контракт с «Айлендерс».

— Илья Сорокин уезжает в НХЛ. Был ли шанс, что он останется в КХЛ?

— Это его личное решение. Думаю, что он принял его давно, но выдал только сейчас. Я никак к нему по этому поводу не приставал. Может быть, он медлил с решением из-за не совсем понятной ситуации с сезоном в НХЛ. А если там чемпионат начнется в декабре? Что он будет делать 7-8 месяцев.

— Он будет подписываться через вас?

— У него там есть советчики, которые тащат его в другую сторону. Пока я не услышал от него, что он со мной.

— Правда ли, что он хочет сыграть уже в этом сезоне НХЛ?

— Думаю, да. Но захочет ли этого генеральный менеджер. Зачем ему палить целый год контракта?

— Но в случае Гусева и Гаврикова — игрокам шли навстречу.

— Думаю, что Лу Ламорелло не насколько лоялен.

— ЦСКА делал Сорокину сумасшедшее предложение по ходу сезона?

— Ничего подобного не было. Клуб изначально поступил очень порядочно. Они попросили сначала озвучить решение Ильи. Никакой торговли до этого не было. (Игорь Еронко, Михаил Зислис)