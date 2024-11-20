Агент сообщил о переходе вратаря СКА Серебрякова в «Авангард»

Вратарь СКА Никита Серебряков продолжит карьеру в «Авангарде», информирует ТАСС со ссылкой на агента хоккеиста Сергея Исаков.

«По срокам соглашения пока не решено», — добавил агент.

Серебряков был признан лучшим вратарем КХЛ сезона-2022/23. В этом сезоне 29-летний голкипер провел за СКА пять матчей, последний — 5 октября.