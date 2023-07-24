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Сегодня, 16:00

Агент шведского форварда Стремвалля намекнул, что он перейдет в «Салават Юлаев»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Мальте Стремвалль.
Фото Юрий Кузьмин. КХЛ

Ведущий хоккейный агент, работающий с иностранными игроками КХЛ, словенец Алеша Пилко в прямом эфире канала «СЭ» заявил, что Мальте Стремвалль, выступавший в КХЛ за «Сочи», СКА и минское «Динамо», вновь продолжит карьеру в России.

— Почему шведский нападающий Мальте Стремвалль, которого сватали в «Локомотив», подписался в соцсетях на «Салават Юлаев»?

— Конечно, не по ошибке. На какие еще он клубы подписался?

— Не знаю.

— Нужен иностранец такого уровня этим командам?

— Да.

— Вот и ответ на ваш вопрос.

— Шведский агент Стремвалля говорил совсем другое о желании игрока продолжить карьеру в КХЛ.

— Мальте нанял его всего два месяца назад. Этот человек для него еще не сделал ни одного контракта, но наобещал много и теперь выступает, зарабатывая на этом политические очки. Реальность же другая. Он представляет интересы Йеспера Братта и многое Стремваллю расписал, говоря, как ему будет хорошо. Я то же самое могу сказать про Криштиану Роналду и его приезд в Россию. Согласны?

— Конечно.

— Но есть еще миллион обстоятельств применительно к НХЛ, о которых никто не знает и не говорит. Клуб пытается продвигать тех игроков, которых он задрафтовал, чтобы доказать правильность работы своего генерального менеджера и скаутов. Но если хоккеист такого плана, как Стремвалль, не попадает сразу в топ-6 нападения, то зачем ему туда ехать?

— Правильно я понимаю, что шведские клубы отказались подписывать игроков, выступавших в прошлом сезоне в КХЛ?

— Да, все.

— Стремвалль на фоне такой позиции готов приехать в КХЛ?

— В этом случае математика простая. Известно, какие контракты дают в Европе, и понятно, сколько Мальте осталось играть в хоккей на высоком уровне. Швейцария, Швеция или КХЛ? Сам хоккеист должен решать, готов он ехать или нет.

28-летний форвард в прошлом сезоне выступал в составе «Чикаго Вулвз» в АХЛ. В 68 матчах он набрал 51 (18+33) очко.

Стремвалль уже выступал в КХЛ в составе «Сочи» и СКА. В 137 матчах он набрал 96 (56+40) очков.

Полностью интервью Пилко «СЭ» читайте здесь

КХЛ
ХК Салават Юлаев
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