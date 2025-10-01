Агент Шуми Бабаев: «Кузнецов хотел остаться в Челябинской области»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы российского нападающего Евгения Кузнецова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал подписание хоккеистом контракта с «Металлургом».

— Кузнецов перешел в «Металлург». Как шли переговоры с клубом?

— На днях мне первый раз позвонили руководители из Магнитогорска, сообщив об интересе к Кузнецову. До этого моменты мы не вели переговоров ни с какими российскими клубами. Мы были близки к завершению переговоров в Америке, где была команда. Мы ждали, но Евгений, скорее всего, устал от этого. Он хотел остаться в Челябинской области. Он сразу сказал: «Прекращай переговоры в Америке и при интересе «Металлурга» я поеду». Мы оформили все за пару дней.

— Правда ли, что у Евгения будет небольшая зарплата?

— Да, он пошел на маленькую заработную плату. Все основные деньги он получит за результат команды и за личные достижения.

— Выходил ли «Торонто» с предложением?

— Не могу озвучить названия, но у нас было три команды, которые хотели Евгения.