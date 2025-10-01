Агент Шуми Бабаев: «Кузнецов хотел остаться в Челябинской области»
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы российского нападающего Евгения Кузнецова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал подписание хоккеистом контракта с «Металлургом».
— Кузнецов перешел в «Металлург». Как шли переговоры с клубом?
— На днях мне первый раз позвонили руководители из Магнитогорска, сообщив об интересе к Кузнецову. До этого моменты мы не вели переговоров ни с какими российскими клубами. Мы были близки к завершению переговоров в Америке, где была команда. Мы ждали, но Евгений, скорее всего, устал от этого. Он хотел остаться в Челябинской области. Он сразу сказал: «Прекращай переговоры в Америке и при интересе «Металлурга» я поеду». Мы оформили все за пару дней.
— Правда ли, что у Евгения будет небольшая зарплата?
— Да, он пошел на маленькую заработную плату. Все основные деньги он получит за результат команды и за личные достижения.
— Выходил ли «Торонто» с предложением?
— Не могу озвучить названия, но у нас было три команды, которые хотели Евгения.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|3
|Авангард
|9
|7
|2
|14
|4
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|5
|Автомобилист
|10
|5
|5
|11
|6
|Барыс
|10
|5
|5
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|8
|3
|5
|8
|9
|Адмирал
|8
|3
|5
|8
|10
|Сибирь
|9
|4
|5
|8
|11
|Салават Юлаев
|8
|1
|7
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|7
|3
|16
|2
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|15
|3
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|6
|СКА
|9
|5
|4
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|10
|Северсталь
|9
|4
|5
|8
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -