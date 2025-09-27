Агент Кузнецова о будущем хоккеиста: «Переговоры это сложный процесс»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем хоккеиста.

Ранее «СЭ» сообщил, что Кузнецов может перейти в «Металлург».

«Переговоры это сложный процесс. Кажется, что все близко, а может все и стоит на месте. Тут дело может оказаться в минуте. Евгений работает, тренируется. Сейчас приехал в Челябинск, до этого был в Москве», — сказал Бабаев «СЭ».

СКА расторг контракт с Кузнецовым в апреле 2025 года. В сезоне-2024/25 нападающий набрал 37 (12+25) очков в 39 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 3 (1+2) очка в трех играх.

В июне Бабаев заявлял, что Кузнецов в сезоне-2025/26 вернется в НХЛ.