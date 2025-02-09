Агент Кузнецова сообщил, что хоккеист готов к возвращению на лед: «Тренируется по полной программе»

Агент нападающего СКА Евгения Кузнецова Шуми Бабаев ответил на вопрос «СЭ» о готовности хоккеиста вернуться на лед. Ранее «СЭ» сообщил, что Кузнецов в ближайшее время будет выведен из списка травмированных.

«Евгений готов великолепно. Он тренируется по полной программе. Все тесты сдает на самом высшем уровне», — сказал Бабаев «СЭ».

Кузнецов получил повреждение в матче FONBET чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:6), который прошел 25 декабря. Нападающий столкнулся с защитником московской команды Владиславом Провольневым, в результате чего получил травму головы.

В нынешнем сезоне 32-летний хоккеист набрал 33 (10+23) очка в 32 встречах.