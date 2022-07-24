Агент Перемузов прокомментировал назначение Мозякина на руководящую должность в систему «Металлурга»

Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы Сергея Мозякина, прокомментировал назначение двукратного обладателя Кубка Гагарина на руководящую должность в систему «Металлурга».

По информации «СЭ», нападающий Сергей Мозякин, завершивший карьеру в 2021 году, получит административную должность в системе магнитогорского «Металлурга».

— Конечно, я рад за Сергея, — заявил Паремузов «РБ Спорт», — Подходит ли ему эта работа — время покажет. Думаю, все будет хорошо.

— Журналисты сомневаются, потому что у Мозякина нет никакого руководящего опыта...

— У Алексея Морозова, когда он возглавил МХЛ, тоже опыта не было, а через несколько лет он стал президентом КХЛ. Так что поживем — увидим.