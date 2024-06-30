Агент Щучинова объяснил, почему игрока не выбрали на драфте НХЛ

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы защитника «Трактора» Артема Щучинова, рассказал, почему его клиента не выбрали на драфте НХЛ.

«К Щучинову был очень большой интерес. Причина, что его не выбрали, одна — это телосложение и физические кондиции. Но это никакая не трагедия. Илью Набокова вот выбрали с третьей попытки. Многих не выбирают. Щучинов еще дорастет, наберет массу и мощи. Он вполне может быть выбран в первом раунде в следующем году», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 18-летний хоккеист набрал 5 (1+4) очков в 69 матчах за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ.