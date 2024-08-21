Агент Самуэля Блейза заявил, что никаких переговоров с «Ак Барсом» не было
Агент Иван Ботев, представляющий интересы канадского нападающего Самуэля Блэйза, отреагировал на новость, что хоккеист может перейти в «Ак Барс».
«Я предлагал Блэйза менеджменту «Ак Барса». Мы встречались с Маратом Валиуллиным в Мытищах на игре с «Куньлунем». Я подробно рассказал ему о Самуэле. С удивлением прочитал новость, что он может стать игроком Казани. Могу сказать, что на сегодня никаких переговоров с «Ак Барсом» не было и нет», — цитирует Ботева Metaratings.ru.
Последние два сезона Блэйз провел в НХЛ, играя за «Сент-Луис». В сезоне-2023/24 на счету 28-летнего Блэйза 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ и 7 (1+6) очков.
Источник: Metaratings.ru
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