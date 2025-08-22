Агент Ружички заявил, что ЦСКА и «Авангард» не смогли обменять форварда у «Спартака»
Агент нападающего «Спартака» Адама Ружички Алеша Пилко в интервью «СЭ» рассказал о продлении контракта хоккеистом с красно-белыми.
— Переговоры по Адаму Ружичке шли очень долго, но почему вы согласились на условия «Спартака»?
— После отличного сезона у Адама было несколько вариантов продолжения карьеры, каждый из которых мы внимательно рассматривали. Но в НХЛ ему предложили только двусторонний контракт, что нас не устроило. Выступать в АХЛ и рассчитывать на редкий вызов в основной состав — потеря времени. На мой взгляд, в таком случае лучше оставаться в России как в игровом, так и в финансовом смыслах.
— Но зарплата Ружички (45 миллионов рублей в год) ниже рынка для игрока такого уровня.
— Будь Адам свободным агентом, он гарантированно получил бы больше. Да и сейчас он мог рассчитывать на 60-70 миллионов при переходе в другой клуб. Но Ружичка все равно получил неплохие деньги — больше него в «Спартаке» не зарабатывает никто. Вместе с не самыми сложными бонусами у Адама получится хорошая сумма.
— Правда, что Ружичкой интересовались другие клубы КХЛ, но со «Спартаком» им не получилось найти общий язык?
— Да, активнее всех вели себя «Авангард» и ЦСКА. Им не удалось договориться со «Спартаком» о размере компенсации. Сейчас сожалений об этом нет. Ружичка будет играть на ведущих ролях в сильной команде. Это для него оптимальный вариант.
— Уход Чайковски из «Спартака» без компенсации — неудача?
— У него был выбор — уйти без компенсации или поехать играть в ВХЛ. В такой ситуации мы остановились на первом варианте. Свое все равно мы получим. Сейчас Михал активно готовится к сезону у себя дома. Он находится в хорошей форме, залечил травмы и способен помочь своей будущей команде в КХЛ. Не сомневаюсь, что в ближайшее время найду для него хороший вариант. Уже веду переговоры. Опытный защитник, который провел в КХЛ свыше 450 матчей, обязательно пригодится.
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|В
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|98
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|68
|38
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|81
|8
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|35
|33
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|68
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|Лада
|68
|20
|48
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|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3