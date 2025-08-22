Агент Ружички заявил, что ЦСКА и «Авангард» не смогли обменять форварда у «Спартака»

Агент нападающего «Спартака» Адама Ружички Алеша Пилко в интервью «СЭ» рассказал о продлении контракта хоккеистом с красно-белыми.

— Переговоры по Адаму Ружичке шли очень долго, но почему вы согласились на условия «Спартака»?

— После отличного сезона у Адама было несколько вариантов продолжения карьеры, каждый из которых мы внимательно рассматривали. Но в НХЛ ему предложили только двусторонний контракт, что нас не устроило. Выступать в АХЛ и рассчитывать на редкий вызов в основной состав — потеря времени. На мой взгляд, в таком случае лучше оставаться в России как в игровом, так и в финансовом смыслах.

— Но зарплата Ружички (45 миллионов рублей в год) ниже рынка для игрока такого уровня.

— Будь Адам свободным агентом, он гарантированно получил бы больше. Да и сейчас он мог рассчитывать на 60-70 миллионов при переходе в другой клуб. Но Ружичка все равно получил неплохие деньги — больше него в «Спартаке» не зарабатывает никто. Вместе с не самыми сложными бонусами у Адама получится хорошая сумма.

— Правда, что Ружичкой интересовались другие клубы КХЛ, но со «Спартаком» им не получилось найти общий язык?

— Да, активнее всех вели себя «Авангард» и ЦСКА. Им не удалось договориться со «Спартаком» о размере компенсации. Сейчас сожалений об этом нет. Ружичка будет играть на ведущих ролях в сильной команде. Это для него оптимальный вариант.

— Уход Чайковски из «Спартака» без компенсации — неудача?

— У него был выбор — уйти без компенсации или поехать играть в ВХЛ. В такой ситуации мы остановились на первом варианте. Свое все равно мы получим. Сейчас Михал активно готовится к сезону у себя дома. Он находится в хорошей форме, залечил травмы и способен помочь своей будущей команде в КХЛ. Не сомневаюсь, что в ближайшее время найду для него хороший вариант. Уже веду переговоры. Опытный защитник, который провел в КХЛ свыше 450 матчей, обязательно пригодится.