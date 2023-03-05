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Сегодня, 17:50

Агент рассказал, останутся ли Колосов, Меркли, Душак и Спунер в минском «Динамо»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Агент Алеша Пилко, представляющий интересы Алексея Колосова, Ника Меркли, Джо Душака и Райана Спунера, в интервью «СЭ» рассказал о том, останутся ли его клиенты в минском «Динамо».

— В Минске серьезно беспокоятся по поводу будущего Алексея Колосова, Ника Меркли, Джо Душака и Райана Спунера.

— У этих четырех игроков разные ситуации. Душак, Колосов и Меркли — ограниченно свободные агенты, Спунер — неограниченно свободный агент.

Колосов задрафтован «Филадельфией». У «Флайерз» есть желание, чтобы он приехал к ним уже на следующий сезон. Я всегда против, чтобы игроки ехали в Америку неготовыми. Хочется, чтобы игрок приезжал и либо сразу делал разницу, либо добавлял еще 5% в своем развитии. И тут он согласен со мной.

По Алексею у нас же были разговоры с Минском. По Душаку и Меркли все будет зависеть от квалификационного предложения. Первый — третий бомбардир-защитник лиги, второй очень сильно добавил в конце чемпионата. На них уже сейчас есть большой спрос в Швейцарии. Поэтому ждем окончания сезона, а дальше будем разговаривать. Очень жаль, что Душак получил такую травму в первой же смене. Но надеюсь, серия затянется и он еще выйдет.

По Райану ситуация простая. Он набрал свои очки и показал, что он все тот же Спунер, что он по-прежнему один из самых полезных игроков лиги. На него есть спрос в России. Вопрос только в том, на сколько больше он получит в Минске. Но он точно остается в КХЛ.

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ХК Динамо (Минск)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/4 финала конференции Счет в серии
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
1 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
0 - 0
4. Сибирь - Авангард
0 - 0
1 - 1
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 1
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
0 - 0
4. Динамо М - Торпедо
0 - 0
1 - 1
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 1
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
0 - 0
4. Северсталь - ЦСКА
0 - 0
1 - 1
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 1
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
0 - 0
4. Металлург - Автомобилист
0 - 0
1 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
1 - 1
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
0 - 0
4. Нефтехимик - Ак Барс
0 - 0
5. Ак Барс - Нефтехимик
0 - 0
1 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 1
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
5. СКА - Динамо Мн
0 - 0
1 - 1
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
1 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 0
4. Витязь - Локомотив
0 - 0
5. Локомотив - Витязь
0 - 0
1 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Адмирал
0 - 0
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Адмирал – Сал. Юлаев
 3 : 2 ОТ
5.03 17:00
Нефтехимик – Ак Барс
 - : -
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Динамо Мн – СКА
 - : -
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Витязь – Локомотив
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