Агент рассказал, останутся ли Колосов, Меркли, Душак и Спунер в минском «Динамо»

Агент Алеша Пилко, представляющий интересы Алексея Колосова, Ника Меркли, Джо Душака и Райана Спунера, в интервью «СЭ» рассказал о том, останутся ли его клиенты в минском «Динамо».

— В Минске серьезно беспокоятся по поводу будущего Алексея Колосова, Ника Меркли, Джо Душака и Райана Спунера.

— У этих четырех игроков разные ситуации. Душак, Колосов и Меркли — ограниченно свободные агенты, Спунер — неограниченно свободный агент.

Колосов задрафтован «Филадельфией». У «Флайерз» есть желание, чтобы он приехал к ним уже на следующий сезон. Я всегда против, чтобы игроки ехали в Америку неготовыми. Хочется, чтобы игрок приезжал и либо сразу делал разницу, либо добавлял еще 5% в своем развитии. И тут он согласен со мной.

По Алексею у нас же были разговоры с Минском. По Душаку и Меркли все будет зависеть от квалификационного предложения. Первый — третий бомбардир-защитник лиги, второй очень сильно добавил в конце чемпионата. На них уже сейчас есть большой спрос в Швейцарии. Поэтому ждем окончания сезона, а дальше будем разговаривать. Очень жаль, что Душак получил такую травму в первой же смене. Но надеюсь, серия затянется и он еще выйдет.

По Райану ситуация простая. Он набрал свои очки и показал, что он все тот же Спунер, что он по-прежнему один из самых полезных игроков лиги. На него есть спрос в России. Вопрос только в том, на сколько больше он получит в Минске. Но он точно остается в КХЛ.