Агент Порядина прокомментировал подписание хоккеистом контракта со «Спартаком»
Известный агент Александр Черных, представлявший интересы нападающего Павла Порядина, прокомментировал подписание хоккеистом контракта со «Спартаком».
«После переговоров были озвучены пожелания «Спартака», мы взяли паузу и Павел принял решение, что это предложение его устраивает. Учитывали условия, стратегию клуба и то, какая команда там собирается. Немаловажно и то, что в клуб пришел Алексей Жамнов. Если бы был другой главный тренер, то не думаю, что Порядин бы подписал контракт на три года. Ключевая фигура в подписании этого соглашения — Алексей Жамнов», — приводит слова Черных «РБ Спорт».
В сезоне-2022/23 Порядин набрал 37 (22+15) очков в 67 матчах за «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ, а также 4 (2+2) очка в 6 играх Кубка Гагарина.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
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29.04
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3
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