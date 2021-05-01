Агент подтвердил информацию о переходах Федорова в «Динамо» и Кугрышева в «Спартак»

Агент Александр Черных рассказал о будущем форвардов Артема Федорова и Дмитрия Кугрышева.

— Федоров должен перейти в «Динамо», а Кугрышев в «Спартак». Это правда?

— Информацию по Федорову и «Динамо» и подтверждаю. Вопрос с Кугрышевым по «Спартаку» в ближайшие дни закроется.

В этом сезоне 27-летний Федоров выступал за «Спартак» и набрал 29 (12+17) очков в 56 матчах, а 31-летний Кугрышев — 31 (9+22) очко в 57 играх за «Салават Юлаев»

(Михаил Зислис, Артур Хайруллин)