Агент подтвердил информацию о переходах Федорова в «Динамо» и Кугрышева в «Спартак»
13:58
Агент Александр Черных рассказал о будущем форвардов Артема Федорова и Дмитрия Кугрышева.
— Федоров должен перейти в «Динамо», а Кугрышев в «Спартак». Это правда?
— Информацию по Федорову и «Динамо» и подтверждаю. Вопрос с Кугрышевым по «Спартаку» в ближайшие дни закроется.
В этом сезоне 27-летний Федоров выступал за «Спартак» и набрал 29 (12+17) очков в 56 матчах, а 31-летний Кугрышев — 31 (9+22) очко в 57 играх за «Салават Юлаев»
(Михаил Зислис, Артур Хайруллин)
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