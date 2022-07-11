Агент Пилко: «Янковски попробует закрепиться в НХЛ, Потуральски чего-то ждет, не решается»

Хоккейный агент Алеша Пилко в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе в клубы КХЛ нескольких североамериканских игроков.

— В слухах о переходе в клубы КХЛ мелькали фамилии Куина, Янковски, Петана. Есть шанс, что кто-то из них доедет до лиги?

— Янковски — лучший друг защитника Гилмора. Они даже дом снимают вместе. Определенный разговор идет, но Янковски сказал, что в предстоящем сезоне еще попробует закрепиться в НХЛ. Отец Петана — словенец.

— Вы, как словенцы, должны найти общий язык.

— Мы общаемся. Насчет Куина скажу, что он отказался от очень хорошего контракта в России сроком на два года. Это было два месяца назад, когда в КХЛ вообще мало кто ехал. Сегодня у него есть предложение от другого клуба. Я считаю, что для него это очень хороший вариант. Деньги чуть пониже, чем раньше, но город поспокойнее и иностранцам побольше нравится. Пытаюсь Куина уговорить.

— Лучший бомбардир АХЛ Потуральски может приехать?

— С ним непосредственно работает Шуми Бабаев. Игрок чего-то ждет, не решается. Жена была у него беременная. Иногда мы смотрим на хоккеистов, давно выступающих в АХЛ, и удивляемся, почему они не хотят поехать в Европу. Оказывается, эти ребята из семей миллионеров и играют в хоккей в свое удовольствие, ничего не желая менять. Такой человек оканчивает хороший университет, несколько лет выступает на взрослом уровне и потом идет в семейный бизнес. Было четыре-пять вариантов с игроками, которых я очень хотел привезти в КХЛ. Но потом мои ребята рассказали, что те не поедут, поскольку у них отцы — серьезные люди в других сферах.