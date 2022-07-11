Агент Пилко: «Янковски попробует закрепиться в НХЛ, Потуральски чего-то ждет, не решается»
Хоккейный агент Алеша Пилко в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе в клубы КХЛ нескольких североамериканских игроков.
— В слухах о переходе в клубы КХЛ мелькали фамилии Куина, Янковски, Петана. Есть шанс, что кто-то из них доедет до лиги?
— Янковски — лучший друг защитника Гилмора. Они даже дом снимают вместе. Определенный разговор идет, но Янковски сказал, что в предстоящем сезоне еще попробует закрепиться в НХЛ. Отец Петана — словенец.
— Вы, как словенцы, должны найти общий язык.
— Мы общаемся. Насчет Куина скажу, что он отказался от очень хорошего контракта в России сроком на два года. Это было два месяца назад, когда в КХЛ вообще мало кто ехал. Сегодня у него есть предложение от другого клуба. Я считаю, что для него это очень хороший вариант. Деньги чуть пониже, чем раньше, но город поспокойнее и иностранцам побольше нравится. Пытаюсь Куина уговорить.
— Лучший бомбардир АХЛ Потуральски может приехать?
— С ним непосредственно работает Шуми Бабаев. Игрок чего-то ждет, не решается. Жена была у него беременная. Иногда мы смотрим на хоккеистов, давно выступающих в АХЛ, и удивляемся, почему они не хотят поехать в Европу. Оказывается, эти ребята из семей миллионеров и играют в хоккей в свое удовольствие, ничего не желая менять. Такой человек оканчивает хороший университет, несколько лет выступает на взрослом уровне и потом идет в семейный бизнес. Было четыре-пять вариантов с игроками, которых я очень хотел привезти в КХЛ. Но потом мои ребята рассказали, что те не поедут, поскольку у них отцы — серьезные люди в других сферах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4