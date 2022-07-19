Агент Классона о переходе в ЦСКА: «С точки зрения хоккея, это было лучшее, что могло случиться»

Известный хоккейный агент Алеша Пилко прокомментировал ситуацию с переходом защитника Фредерика Классона в московский ЦСКА.

«Тут действительно нечего обсуждать. У него не было других вариантов.

Пытался ли он разорвать контракт? Правила просты: играйте или возвращайте деньги. Разрыв контракта обходится очень дорого.

Критика? Мы знали, что это произойдет, но также понимали всю ситуацию в целом, так что с этим ничего не поделаешь. С точки зрения хоккея, это было лучшее, что могло случиться, это самый большой клуб в Европе», — цитирует Пилко Expressen.

В прошлом сезоне 29-летний швед играл за фарм-клуб «Тампы» — «Сиракьюз». В 47 матчах он отметился 14 результативными предачами.