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Сегодня, 18:05

Агент Пилко — об угрозах клиентам: «Мои шведы и словаки не реагируют на давление»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Словенский агент Алеша Пилко, представляющий в КХЛ интересы десятков иностранных хоккеистов, в интервью «СЭ» рассказал о том, продолжают ли поступать угрозы его клиентам.

— Есть ли клиенты, которые пересмотрели отношение из-за ситуации на Украине и теперь готовы ехать в КХЛ? Ожидается ли расширение рынка?

— Если честно, то все осталось как есть. Особо ничего не поменялось. Те, кто уже здесь, все понимают. Но не надо забывать, что лимит на легионеров сократился с пяти до трех человек. Теперь попасть в КХЛ будет тяжелее. Наверняка появятся и новые иностранцы, но не думаю, что их будет много.

Если говорить про мою работу, то не уверен, что некоторые из моих клиентов, играющие за пределами КХЛ, помогут кому-то в следующем сезоне. Я не буду везти сюда этих игроков. У меня уже есть люди, которые дают результат в России. Сейчас сфокусирован именно на тех, кто уже в КХЛ.

— Сейчас угрозы и звонки из посольств вашим клиентам прекратились?

— Знаете, всех уже так достали, что никто не обращает на это внимания. Если даже звонят, то с ними никто особо не разговаривает. Если не будет никаких кардинальных сумасшедших изменений, то даже не собираемся реагировать на такие вещи. Мы проделали здесь большую работу. Мои шведы, словаки не реагируют на такое давление — мы спортсмены, и мы играем в хоккей.

— Какие главные вопросы задают парни, интересующиеся поездкой в КХЛ?

— Всегда говорю парням: «Слушайте, я вам могу много что рассказать. Но я агент. Лучше спрашивайте у парней, которые играют здесь, — они всегда могут подтвердить мои слова». Потому что тяжело работать, когда игрок читает и слышит одно, а в реальности происходит совершенно другое. Поэтому, когда нужно кого-то убеждать, то идет совместная работа с другими хоккеистами.

Тэйлор Бек. «На звонки из европейских посольств уже никто не реагирует». Интервью главного поставщика легионеров в КХЛ

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