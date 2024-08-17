Агент Ортеги: «Главное, что при разрыве контракта «Адмирал» выплатил компенсацию»
Известный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Остина Ортеги, прокомментировал ситуацию с хоккеистом. 16 августа «Адмирал» расторг с 30-летним форвардом контракт, который был заключен в мае.
«До этого мне звонили из «Адмирала» и говорили, что у них возникают некоторые вопросы насчет Ортеги. Я ответил: «Посмотрите его в деле, пусть он поиграет». Но с утра позвонили и сказали, что приняли решение. Если приняли — что теперь сделаешь. Понятно, что такого быстрого расставания мы не ждали. Но самое главное, что «Адмирал» сделал все цивилизованно, согласно регламенту и выплатил компенсацию. Пожали друг другу руки и пожелали удачи. Посмотрим еще варианты в КХЛ, если их не будет, то он поедет в Европу или в АХЛ», — приводит слова Черных «РБ Спорт».
Прошлый сезон 30-летний хоккеист провел в чемпионате Германии и набрал 35 (21+14) очков в 51 матче за «Мюнхен». В плей-офф на его счету 3 передачи в 5 играх.
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