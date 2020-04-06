Агент объяснил, почему Скабелка покинул «Барыс»

Агент уже бывшего главного тренера «Барыса» Андрея Скабелки Шуми Бабаев объяснил, почем специалист покинул команду из Казахстана и не стал подписывать новый контракт. Ранее Бабаев сообщил, что его клиент не хочет совмещать работу в сборной Казахстана и «Барысе».

— Единственная загвоздка и вопрос был с совмещением, — цитирует агента ТАСС. — Мы последние дни разговаривали с «Барысом» и не смогли получить те условия, которые пытались. В ближайшие дни начнем переговоры с другими командами. Посмотрим, какие есть варианты.

Белорусский специалист возглавляет команду с прошлого сезона, он дважды выводил ее в четвертьфинал Кубка Гагарина (лучший результат команды в истории).

Скабелка возглавляет сборную Казахстана с 2018 года. В прошлом году под его руководством команда вышла в элитный дивизион чемпионата мира.