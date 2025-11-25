Агент Дыняка: «Ак Барс» — приоритет для Никиты»

Агент нападающего «Ак Барса» Никиты Дыняка Никита Квартальнов в интервью «СЭ» рассказал о развитии переговоров о новом контракте хоккеиста с казанцами.

— Мы в диалоге с клубом, никто никуда не торопится. Не будем отрицать, что «Ак Барс» станет приоритетом для Дыняка при переговорах — этот клуб многое значит для Никиты, именно в Казани он заиграл в КХЛ. В своей нише он один из лучших в КХЛ, и это не только мое мнение. Впереди еще более половины сезона, так что будем продолжать общение с клубом.

— Нет ли желания выйти на рынок свободных агентов?

— Конечно, можно ждать лета — не сомневаюсь, что хорошие варианты будут. Ни с кем, кроме «Ак Барса», мы переговоры до окончания контракта вести не можем, но просто разговоры о будущих планах есть, — сказал «СЭ» Квартальнов.

В FONBET чемпионате КХЛ-2025/26 Дыняк сыграл за «Ак Барс» 23 матча и набрал 4 (1+3) очка.