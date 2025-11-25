Агент нападающего «Спартака» Рубцова оценил прогресс игрока

Агент нападающего «Спартака» Германа Рубцова Никита Квартальнов в интервью «СЭ» оценил прогресс своего клиента.

— Если посмотреть на последние два сезона, то Рубцов, пожалуй, один из самых прогрессирующих игроков КХЛ — по сути, из игрока ВХЛ он дорос до топ-6 нападения. И видно доверие тренера, и доверие руководства, и парень это полностью оправдывает. Это двухсторонний форвард, который может играть и в меньшинстве, и в большинстве. И, наверное, все-таки давайте не будем забывать, что этого парня в свое время выбрали в первом раунде драфта. А в этих раундах посторонних людей не выбирали, — сказал «СЭ» Квартальнов.

27-летний Рубцов в сезоне КХЛ-2025/26 сыграл за «Спартак» 19 матчей и набрал 12 (6+6) очков.