Агент Бабаев: «Мы не собираемся просить повышение контракта у «Сибири» для Михалева»
Агент 18-летнего нападающего «Сибири» Владимира Михалева Шуми Бабаев прокомментировал игру своего клиента.
— Не было ощущения, что Михалев созрел для подъема раньше?
— Трудно говорить задним числом. Конечно, как агент и человек, который собирал по нему всю информацию, я надеялся, что он дебютирует раньше. Но как есть, так есть. Видимо, что-то ему не давало подняться наверх.
Разумеется, удивлен, что его сразу поставили к Прохоркину и Бутузову во второе звено. Это мечта, когда тебе дают такой шанс в первой игре. За это можно только поблагодарить главного тренера. Он реально дал настоящий шанс игроку. Часто ведь обещают: «Вот мы дадим шанс человеку!» А потом ставят его 13-м нападающим, он играет три минуты, а они говорят, что хоккеист этот шанс не забрал. В этой ситуации Немировски поступил мудро и честно.
— Учитывая, что сейчас «Сибирь» продлила нескольких молодых игроков, будете ли просить повышение оклада для Михалева, если он останется игроком основы и у него будет расти статистика?
— Думаю, нет. Об этом говорить очень рано. До этого очень далеко. Еще нужно пройти предсезонку в следующем году, подготовиться с основой к регулярке, доказать, что он состоятелен. Даже после 20 игр ты не можешь говорить, что ты стал игроком основного состава на год вперед и что сможешь пробиться в состав следующим летом.
Надеюсь, Володя сможет доказать все своей игрой в следующем сезоне и мы все порадуемся его успехам. Только тогда можно будет говорить о переподписании контракта. Но в хоккее жизнь необъяснима. Может быть, завтра его вообще обменяют на тех, кто более нужен «Сибири». Поэтому трудно загадывать.
В текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ Михалев сыграл за «Сибирь» 3 матча и набрал 2 (2+0) очка.
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|9
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|14
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|36
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Амур – Адмирал
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|15:30
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Сибирь – Северсталь
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