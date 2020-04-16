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Агент Мозякина: «Переговоры с «Металлургом» продолжаются»

15:05
Сергей Мозякин. Фото ХК «Металлург»
Сергей Мозякин. Фото ХК «Металлург»

Агент нападающего «Металлурга» Сергея Мозякина Сергей Паремузов в интервью «СЭ» отметил, что вариант, при котором форвард останется в уральском клубе, еще существует.

— Все, что я могу сказать на данный момент — история не закрыта, переговоры с «Металлургом» о будущем Мозякина в команде продолжаются, — отметил Паремузов. (Михаил Зислис)

В текущем сезоне 39-летний хоккеист провел 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и записал на свой счет 41 (15+26) очко.

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