Агент Мозякина: «Переговоры с «Металлургом» продолжаются»
15:05
Агент нападающего «Металлурга» Сергея Мозякина Сергей Паремузов в интервью «СЭ» отметил, что вариант, при котором форвард останется в уральском клубе, еще существует.
— Все, что я могу сказать на данный момент — история не закрыта, переговоры с «Металлургом» о будущем Мозякина в команде продолжаются, — отметил Паремузов. (Михаил Зислис)
В текущем сезоне 39-летний хоккеист провел 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и записал на свой счет 41 (15+26) очко.
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