Агент Мозякина: «Переговоры с «Металлургом» продолжаются»

Агент нападающего «Металлурга» Сергея Мозякина Сергей Паремузов в интервью «СЭ» отметил, что вариант, при котором форвард останется в уральском клубе, еще существует.

— Все, что я могу сказать на данный момент — история не закрыта, переговоры с «Металлургом» о будущем Мозякина в команде продолжаются, — отметил Паремузов. (Михаил Зислис)

В текущем сезоне 39-летний хоккеист провел 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и записал на свой счет 41 (15+26) очко.

Революция против хоккеистов-миллионеров. В «Магнитке» жестко рубят гигантские контракты