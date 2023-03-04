Агент Мерфи: «Спрос на Тревора большой. В том числе и из НХЛ»

Алеша Пилко, агент защитника «Сибири» Тревора Мерфи, рассказал корреспонденту «СЭ» о том, есть ли у новосибирского клуба шанс сохранить его клиента.

— Какая у вас ситуация с новым контрактом Тревора Мерфи?

— Он в этом году сыграл очень здорово. Стал вторым защитников в лиге по набранным очкам. Плюс, он пропустил немного времени из-за того, что улетал домой на роды. Спрос на него большой. В том числе и из Северной Америки. Он ничем не хуже, чем Крис Уайдмэн, который после сезона в «Торпедо» подписался в «Монреале». Посмотрим. Вопрос актуален.

В текущем сезоне 27-летний канадский хоккеист провел 62 матча за «Сибирь» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 46 (10+36) очков. В плей-офф на его счету одна игра.