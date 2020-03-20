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Агент Мельничука: «Интереса из клубов Северной Америки к Алексею нет»

10:59
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Агент вратаря СКА Алексея Мельничука Алексей Дементьев рассказал о возможности переезда игрока в НХЛ.

— Чтобы стать голкипером команды НХЛ, нужно пройти огромный путь, — цитирует Дементьева ТАСС. — Помимо него еще 50 человек его возраста хотят играть в НХЛ. Интереса из клубов Северной Америки к Алексею нет. Но в целом есть огромный интерес к российским вратарям, российская вратарская школа сейчас является одной из лучших в мире.

Контракт 21-летнего вратаря истекает 30 апреля. В текущем сезоне Мельничук провел 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых сделал 4 шатаута при 93 процентах отраженных бросках.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8030347

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