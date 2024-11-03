Агент Заседы рассказал о переговорах о переходе хоккеиста из «Спартака» в «Авангард»

Агент нападающего Матвея Зесады Шуми Бабаев рассказал, что переговоры «Спартака» с «Авангардом» по хоккеисту продолжались 4 дня.

Московский клуб в обмен на Заседу получил права на нападающего Глеба Трикозова, защитника Владислава Ухмылова и денежную компенсацию.

«В таком процессе были переговоры мои, Олега Усачева и Евгения Забуги. Втроем мы двигались шаг за шагом. Большое им спасибо за то, что они помогли осуществиться этому переходу, потому что ситуация была реально тяжелой. Огромная благодарность Евгению Забуге, что все это время он поддерживал Матвея, давал понять, что «Авангард» готов биться за него до конца.

И это накладывает теперь дополнительную ответственность, Матвей должен теперь доказывать, что все это было не зря. Было много вариантов, последний, кажется, обсуждался дня четыре. Мы нашли точки соприкосновения, Олег Усачев пошел навстречу, и вокруг этих точек заложили фундамент и построили все основное. Это было совместное решение, условия компенсации справедливы со всех сторон, мы убрали все лишнее при этом», — цитирует ТАСС Бабаева.