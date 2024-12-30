Агент Матвеев: «В новом сезоне хотелось бы перенести дедлайн КХЛ как минимум на месяц»

Агент Андрей Матвеев сообщил, что логичнее будет перенести дедлайн в следующем сезоне КХЛ.

«Как агент я работаю еще в Америке и Европе, и вижу, что там дедлайны намного позже. Тем более в этом году в КХЛ продлили сезон на месяц. Мы уважаем регламент и подчиняемся ему. Но было бы логичнее, чтобы в следующем году перенесли дедлайн как минимум на месяц, а, может быть, и на два. Мне кажется, это благоприятно бы сказалось на игроках и на самих клубах. Было больше времени на обмены, перед плей-офф команды смогли бы укомплектоваться, и дедлайн бы получился интереснее», — сказал Матвеев «РБ Спорт».

С сезона-2024/25 игровой календарь КХЛ был продлен на месяц. Регулярный чемпионат продлится с 3 сентября по 23 марта, а седьмая игра финала Кубка Гагарина может быть сыграна 25 мая.