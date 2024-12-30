Агент Матвеев: «В новом сезоне хотелось бы перенести дедлайн КХЛ как минимум на месяц»
Агент Андрей Матвеев сообщил, что логичнее будет перенести дедлайн в следующем сезоне КХЛ.
«Как агент я работаю еще в Америке и Европе, и вижу, что там дедлайны намного позже. Тем более в этом году в КХЛ продлили сезон на месяц. Мы уважаем регламент и подчиняемся ему. Но было бы логичнее, чтобы в следующем году перенесли дедлайн как минимум на месяц, а, может быть, и на два. Мне кажется, это благоприятно бы сказалось на игроках и на самих клубах. Было больше времени на обмены, перед плей-офф команды смогли бы укомплектоваться, и дедлайн бы получился интереснее», — сказал Матвеев «РБ Спорт».
С сезона-2024/25 игровой календарь КХЛ был продлен на месяц. Регулярный чемпионат продлится с 3 сентября по 23 марта, а седьмая игра финала Кубка Гагарина может быть сыграна 25 мая.
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|54
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|24
|13
|50
|4
|Металлург Мг
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|50
|5
|Автомобилист
|38
|21
|17
|47
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|39
|18
|21
|39
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|37
|9
|Нефтехимик
|39
|13
|26
|37
|10
|Лада
|36
|14
|22
|33
|11
|Барыс
|42
|10
|32
|23
|12
|Амур
|40
|8
|32
|21
|30.12
|10:30
|
Амур – Сибирь
|3 : 4
|30.12
|13:00
|
Торпедо – Куньлунь РС
|3 : 4 ОТ
|30.12
|14:00
|
Авангард – Металлург Мг
|1 : 2
|30.12
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
|30.12
|15:00
|
Автомобилист – Лада
|- : -
|30.12
|17:00
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
|30.12
|17:00
|
Ак Барс – Северсталь
|- : -