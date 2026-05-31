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Агент Летунова подтвердил переход игрока в московское «Динамо»

Федор Носов

Агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего Максима Летунова, в разговоре с «СЭ» подтвердил переход хоккеиста в московское «Динамо».

— «Торпедо» объявило об уходе Максима Летунова. Насколько правдива информация о его переходе в московское «Динамо»?

— Да, велика вероятность, что Максим продолжит карьеру в «Динамо».

— Это будет двухлетнее соглашение?

— Да, это правда.

30-летний россиянин играл за нижегородскую команду с 2022 года. В сезоне-2025/26 FONBET Чемпионата КХЛ он провел 60 матчей и набрал 28 (12+16) очков. В Кубке Гагарина-2026 на его счету 10 матчей и 6 (1+5) очков.

Всего в КХЛ Летунов набрал 154 (68+86) очка в 285 матчах.

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1 Локомотив 1 1 0 2
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7.09 16:30 Авангард – Салават Юлаев - : -
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