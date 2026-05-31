Агент Ливо о будущем хоккеиста: «Ведем переговоры. Джошуа продолжит играть в КХЛ»

Агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего Джошуа Ливо, ответил «СЭ» на вопрос о будущем хоккеиста.

В воскресенье, 31 мая пресс-служба «Трактора» объявила об уходе 33-летнего канадца по истечению контракта.

«На сегодняшний день нет стопроцентного понимания, где Джошуа продолжил карьеру. Надеюсь, что на следующей неделе будет больше информации. Мы ведем переговоры. Он продолжит играть в КХЛ. Надеюсь, что скоро все будет понятно по будущему Ливо», — сказал Ботев «СЭ».

Ливо присоединился к «Трактору» летом 2025 года. В сезоне-2025/26 33-летний канадец набрал 69 (29+40) очков в 67 играх. Он стал лучшим снайпером и бомбардиром команды.