Агент Ливо о будущем хоккеиста: «Ведем переговоры. Джошуа продолжит играть в КХЛ»
Агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего Джошуа Ливо, ответил «СЭ» на вопрос о будущем хоккеиста.
В воскресенье, 31 мая пресс-служба «Трактора» объявила об уходе 33-летнего канадца по истечению контракта.
«На сегодняшний день нет стопроцентного понимания, где Джошуа продолжил карьеру. Надеюсь, что на следующей неделе будет больше информации. Мы ведем переговоры. Он продолжит играть в КХЛ. Надеюсь, что скоро все будет понятно по будущему Ливо», — сказал Ботев «СЭ».
Ливо присоединился к «Трактору» летом 2025 года. В сезоне-2025/26 33-летний канадец набрал 69 (29+40) очков в 67 играх. Он стал лучшим снайпером и бомбардиром команды.
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|0
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|1
|0
|2
|2
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|1
|1
|0
|2
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|1
|0
|2
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|1
|1
|0
|2
|5
|Лада
|1
|0
|1
|1
|6
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|7
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Северсталь
|1
|0
|1
|0
|10
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
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|Спартак
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
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10.09
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12.09
|7.09
|16:30
|Авангард – Салават Юлаев
|- : -
|7.09
|17:00
|Автомобилист – Трактор
|- : -
|7.09
|17:00
|Барыс – Сибирь
|- : -
|7.09
|19:00
|Северсталь – Лада
|- : -
|7.09
|19:10
|Динамо Мн – Торпедо НН
|- : -
|7.09
|19:30
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|7.09
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|СКА – Динамо М
|- : -
|7.09
|19:30
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