Агент Ливо: «Мы будем добиваться от «Салавата» 50 процентов от зарплаты по расторгнутому контракту»

Агент нападающего Джошуа Ливо Иван Ботев в интервью «СЭ» прокомментировал расторжение контракта хоккеиста с «Салаватом Юлаевым».

«Клуб расторг контракт с Джошем, сославшись на то, что он своевременно не прибыл в расположение команды, — рассказал Ботев. — Однако в «Салавате Юлаеве» знали, что игрок еще не получил визу и не мог приехать раньше. У нас была договоренность, поэтому для меня решение уфимского руководства стало неожиданностью. Со своей стороны мы будем добиваться, чтобы Ливо получил положенные ему по регламенту 50 процентов от зарплаты по расторгнутому контракту. Относительно его ближайшего будущего могу сказать, что я уже общаюсь с другими командами. Интерес к Джошу есть».

По данным «СЭ», зарплата Ливо составляет 110 миллионов рублей за сезон. Таким образом, клуб может претендовать на выплату 55 миллионов рублей.