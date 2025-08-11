Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

11 августа, 17:35

Агент Ливо: «Мы будем добиваться от «Салавата» 50 процентов от зарплаты по расторгнутому контракту»

Михаил Зислис
Обозреватель
Джошуа Ливо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент нападающего Джошуа Ливо Иван Ботев в интервью «СЭ» прокомментировал расторжение контракта хоккеиста с «Салаватом Юлаевым».

«Клуб расторг контракт с Джошем, сославшись на то, что он своевременно не прибыл в расположение команды, — рассказал Ботев. — Однако в «Салавате Юлаеве» знали, что игрок еще не получил визу и не мог приехать раньше. У нас была договоренность, поэтому для меня решение уфимского руководства стало неожиданностью. Со своей стороны мы будем добиваться, чтобы Ливо получил положенные ему по регламенту 50 процентов от зарплаты по расторгнутому контракту. Относительно его ближайшего будущего могу сказать, что я уже общаюсь с другими командами. Интерес к Джошу есть».

По данным «СЭ», зарплата Ливо составляет 110 миллионов рублей за сезон. Таким образом, клуб может претендовать на выплату 55 миллионов рублей.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джош Ливо
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
Читайте также
МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
Популярное видео
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Valery Smirnov

    Для Салавата позорная ситуация. Ливо усилит любую команду , которая его подпишет, думаю желающих найдется достаточно.

    15.08.2025

  • Юрий засухин

    И ДВА КОЗЛЯЧИХ КЛУБА-САМЫЙ ПЕРВЫЙ АК БАРС и Питер рядом.

    12.08.2025

  • Скиф.

    Кто бы сомневался, что для любого наемника главное это деньги...

    11.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Салават как клуб солидный и уважающий котракты ... так себе недоклуб. Как и до него Ава и Ска... все они клубы новоделы... нувориши... этой ситуации стоило ожидать... гавно команды

    11.08.2025

  • capitan76

    Дааа!!! Клуб претендовать - это сильно))

    11.08.2025

  • Федот

    Клуб?

    11.08.2025

    • Ливо покидает «Салават Юлаев»

    КХЛ не аннулирует контракт Ливо с «Салаватом Юлаевым» до выяснения обстоятельств
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 26 17 9 36
    3 Авангард 25 15 10 33
    4 Автомобилист 28 15 13 33
    5 Нефтехимик 28 15 13 31
    6 Трактор 28 13 15 31
    7 Амур 26 10 16 24
    8 Барыс 27 9 18 23
    9 Салават Юлаев 25 10 15 22
    10 Адмирал 24 9 15 22
    11 Сибирь 26 7 19 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 27 18 9 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 26 17 9 34
    5 Динамо М 26 16 10 33
    6 Спартак 26 13 13 29
    7 Шанхай Дрэгонс 25 11 14 28
    8 ЦСКА 26 12 14 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 27 9 18 21
    11 Сочи 24 6 18 16
    Результаты / календарь
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    16.11 10:00 Амур – Адмирал 2 : 5
    16.11 14:00 Трактор – Автомобилист 1 : 5
    16.11 16:00 Лада – Нефтехимик 2 : 1
    16.11 17:00 Торпедо НН – Авангард - : -
    16.11 17:00 Ак Барс – Динамо Мн - : -
    16.11 17:00 Северсталь – ЦСКА - : -
    16.11 17:30 СКА – Металлург Мг - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости