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Сегодня, 21:30

Агент Квартальнов: «Минское «Динамо» сильно преобразилось. Они будут неприятным противником для всех»

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Агент Никита Квартальнов в комментарии «СЭ» оценил перспективы минского «Динамо» в нынешнем сезоне FONBET чемпионата КХЛ.

-В Западной конференции, наверное, все находятся на своих местах. Кроме, пожалуй, СКА, от которого ждут большего.

Минское «Динамо» сильно преобразилось, сборная Белоруссии очень качественно выступила на Кубке Первого канала. Шикарный матч провели против сборной России.
Видно, что линия обороны перестраивается, вратарская линия... У минчан больше всех моментов в лиге, это тоже немаловажный фактор.

Приведу пример из «Формулы-1». Чтобы быть успешным, нужно постоянно дорабатывать детали. У «Динамо» осталось поменять резину с летней на зимнюю. Минск будет неприятным соперником для многих команд. В этом большая тренерская заслуга.

После 40 матчей минчане занимают 5-е место в Западной конференции, набрав 49 очков. Команду возглавляет Дмитрий Квартальнов.

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
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6 Динамо М 40 23 17 49
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