Агент Квартальнов рассказал об отношении к присутствию своих клиентов в «Ак Барсе», который тренирует его отец

Агент Никита Квартальнов прокомментировал присутствие своих клиентов в «Ак Барсе», который тренирует его отец Дмитрий Квартальнов. Всего в системе казанцев выступает три клиента Квартальнова-младшего, в том числе форвард Никита Дыняк.

— Видишь ли ты конфликт интересов в ситуации, когда он играет в команде, которую тренирует твой отец?

— Честно говоря, нет. Когда приобретался Дыняк, на тот момент он был лучшим бомбардиром ВХЛ. Трансфер был полностью оправдан, независимо от того, кто агент игрока и кто тренирует команду, в которую он переходит.

— Что можешь сказать тем, кто говорит, что Дыняк играет в «Ак Барсе» по блату?

— Этим игроком пытаются как-то подбить репутацию Дмитрия Квартальнова. Считаю, что это очень непрофессионально со стороны тех экспертов, которые так говорят.

— В чем причина того, что после яркого начала рост Дыняка замедлился?

— Я понимал сразу, что в первый год у него будут эмоции — на них он играл. Потом пошел спад, началась рутина — он немного провалился. В плей-офф он начал набирать обороты, занял свою нишу в команде — в принципе, прошлый сезон получился неплохим.

Сложно сказать, в чем причина спада в этом сезоне. Большую роль играет психологический момент. Есть эксперты, корреспонденты, которые пытаются задеть — пацану очень тяжело играть при таком давлении. Я его прекрасно понимаю: со мной было то же самое, когда я играл в команде своего отца. Когда постоянно пишут, что ты блатной, все равно обращаешь на это внимание.

Полностью интервью с Никитой Квартальновым читайте здесь

(Артур Хайруллин)