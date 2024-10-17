Агент Квартальнов о своем аресте: «Драки или рукоприкладства не было»

Агент Никита Квартальнов, который был задержан в Минске на 10 суток в СИЗО, в интервью «СЭ» рассказал подробности инцидента.

— Писали очень много версий, но могу констатировать, что все они неправдивые. Не было никакой драки, не было рукоприкладств. Было небольшое недопонимание. Я находился в другой стране. В Республике Беларусь закон един для всех — в этом я убедился. Я уважаю эти законы. За мою статью обычно дают штраф, мне дали практически максимальный срок. Это жестко, это сурово, я такого не ожидал. Но, наверное, так и должно было произойти, — сказал Квартальнов «СЭ».

О задержании 30-летнего экс-хоккеиста в столице Белоруссии стало известно в начале октября.