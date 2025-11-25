Агент Квартальнов оценил игру минского «Динамо» в нынешнем сезоне

Агент Никита Квартальнов в интервью «СЭ» прокомментировал выступления минского «Динамо» в нынешнем сезоне.

— Когда в клуб приходят грамотные люди, то из команды среднего уровня они превращают ее шаг за шагом в течение нескольких лет в команду, которая может решать серьезные задачи. Отличная селекция была проведена в межсезонье, есть два сильных вратаря — это залог большого успеха. У команды практически больше всех заброшенных шайб и чуть ли не меньше всех пропущенных. Команда добавила в солидности, видно тренерский рисунок — очень прогрессируют молодые белорусские ребята, что тоже очень важно для хоккея в стране.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 41 очко в 29 матчах.