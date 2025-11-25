Агент Квартальнов назвал главные открытия этого сезона

Агент Никита Квартальнов в интервью «СЭ» поделился мнением о главных открытиях нынешнего сезона КХЛ.

— Очень нравится, как выглядит в «Салавате» Жаровский: немногим дано в КХЛ играть в раннем возрасте, а он очень ярко выглядит на этом уровне. Наверное, не совсем открытие, а просто подтверждение статуса — Ткачев в «Магнитке». Он прошел через непростую ситуацию с расторжением контракта в «Авангарде», но прожил эту историю и стал играть только лучше. Отметил бы и Рубцова в «Спартаке»: он становится лидером команды и этот уровень действительно держит. Ну и вратарь Дорожко очень хорош в «Амуре», — сказал «СЭ» Квартальнов.

В FONBET чемпионате КХЛ-2025/26 Александр Жаровский сыграл за «Салават Юлаев» 21 матч и набрал 17 (7+10) очков.

Владимир Ткачев провел за «Металлург» 30 матчей, в которых набрал 40 (8+32) очков.

На счету Германа Рубцова 19 матчей и 12 (6+6) очков в составе «Спартака» в этом сезоне.

Вратарь «Амура» Максим Дорожко в регулярном чемпионате сыграл 27 матчей, пропустил 65 голов, коэффициент надежности составляет 2,44, процент отраженных бросков — 93,2.