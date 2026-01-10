Агент Кузнецова — о дебютной шайбе нападающего за «Салават Юлаев»: «Козлов знает, как использовать Евгения»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова, прокомментировал «СЭ» дебютный гол форварда за уфимцев в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:1).

«Все ожидаемо. Ему дали возможность наслаждаться хоккеем, и он превращает это в результативные действия. Козлов знает, как использовать Евгения. Надеемся, что все будет хорошо», — сказал Бабаев «СЭ».

В третьем периоде встречи 33-летний россиянин отметился голом с передач Шелдона Ремпала и Александра Жаровского, сделав счет 2:1 в пользу «Салавата». В первом периоде встречи Кузнецов ассистировал на гол Егору Сучкову.

5 января «Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с Кузнецовым до конца сезона. Ранее форвард играл за «Металлург».