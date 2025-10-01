Агент Кузнецова: «Он очень близок к переходу в «Металлург». Медосмотр пройден»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о переходе игрока в «Металлург».

Ранее «СЭ» сообщил, что Кузнецов подпишет однолетний контракт с магнитогорцами.

«Евгений очень близок к переходу в «Металлург». Медосмотр пройден. Сейчас жду последних звонков, чтобы решить шероховатости», — сказал Бабаев «СЭ».

Сезон-2024/25 Кузнецов провел в СКА. На его счету 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 3 (1+2) очка в 3 играх. СКА расторг контракт с 33-летним форвардом в апреле 2025 года.

В НХЛ нападающий играл за «Каролину» и «Вашингтон». С «Кэпиталз» в 2018 году Кузнецов выиграл Кубок Стэнли.