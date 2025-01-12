Агент Кузнецова — о травме: «Может быть, какое-то чудо поможет Евгению вернуться на лед раньше запланированного срока»

Шуми Бабаев, агент нападающего СКА Евгения Кузнецова, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о восстановлении хоккеиста после травмы.

Кузнецов получил сотрясение мозга во время матча в конце декабря.

«В клубе разработали программу восстановления, Женя обязательно вернется на лед. Посмотрим, в клубе врачи иногда творят чудеса. Может быть, какое-то чудо поможет Евгению выйти на лед раньше запланированного срока. Пока давать прогнозы трудно, об этом могут говорить только врачи», — сказал Бабаев «СЭ».

В нынешнем сезоне 32-летний хоккеист набрал 33 (10+23) очка в 32 встречах.