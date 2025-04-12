Агент Кузнецова о потенциальном возвращении хоккеиста в «Вашингтон»: «Пока не вижу такой возможности»

Агент нападающего Евгения Кузнецова Шуми Бабаев в комментарии для «СЭ» оценил возможность подписания контракта с «Вашингтоном».

«Пока не вижу такой возможности, думаю, нет», — сказал Бабаев «СЭ».

8 апреля СКА расторг контракт с 32-летним хоккеистом по обоюдному согласию сторон.

В сезоне-2024/25 он набрал 37 (12+25) очков в 39 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф на его счету 3 (1+2) очка.

Нападающий играл за «Вашингтон» с 2014 по 2024 год.