Агент Кузнецова: «Никакой спешки, ведем переговоры с клубами КХЛ»

Агент нападающего Евгения Кузнецова Шуми Бабаев в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем хоккеиста.

«Никакой спешки, с нами постоянно связываются команды. Пока ведем переговоры с клубами КХЛ. Есть заинтересованность, конкретики пока нет», — сказал Бабаев «СЭ».

8 апреля СКА расторг контракт с 32-летним хоккеистом по обоюдному согласию сторон.

В сезоне-2024/25 он набрал 37 (12+25) очков в 39 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф на его счету 3 (1+2) очка.