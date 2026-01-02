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Агент Кузнецова — о будущем хоккеиста: «В ближайшее время что-то может произойти»

Микеле Антонов
Корреспондент
Евгений Кузнецов.
Фото Global Look Press

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова, прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе в «Салават Юлаев».

Ранее «СЭ» сообщил о возможном расторжении контракта Кузнецова с «Металлургом» и переходе в «Салават Юлаев».

«Салават Юлаев»? Пока нечего комментировать, честно говоря. Есть какая-то информация, которую можно прокомментировать, эту пока трудно. Должен быть какой-то разговор с клубом, чтобы что-то комментировать, где будет понимание. Возможно, в ближайшее время что-то может произойти, какие-то изменения. Но на сегодняшний момент нечего сказать», — сказал Бабаев «СЭ».

33-летний форвард перешел в магнитогорский клуб в начале октября, подписав контракт до конца сезона-2025/26. На его счету 9 (1+8) очков в 15 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

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Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
Шуми Бабаев
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Кузнецов может перейти в «Салават Юлаев»

Агент Кузнецова назвал празднование Нового года единственным позитивом в жизни хоккеиста
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1 Металлург Мг 19 14 5 30
2 Нефтехимик 18 10 8 22
3 Барыс 18 10 8 21
4 Салават Юлаев 19 10 9 21
5 Ак Барс 18 9 9 20
6 Амур 17 9 8 19
7 Сибирь 18 7 11 17
8 Адмирал 17 7 10 17
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