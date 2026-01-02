Агент Кузнецова — о будущем хоккеиста: «В ближайшее время что-то может произойти»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова, прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе в «Салават Юлаев».

Ранее «СЭ» сообщил о возможном расторжении контракта Кузнецова с «Металлургом» и переходе в «Салават Юлаев».

«Салават Юлаев»? Пока нечего комментировать, честно говоря. Есть какая-то информация, которую можно прокомментировать, эту пока трудно. Должен быть какой-то разговор с клубом, чтобы что-то комментировать, где будет понимание. Возможно, в ближайшее время что-то может произойти, какие-то изменения. Но на сегодняшний момент нечего сказать», — сказал Бабаев «СЭ».

33-летний форвард перешел в магнитогорский клуб в начале октября, подписав контракт до конца сезона-2025/26. На его счету 9 (1+8) очков в 15 матчах FONBET чемпионата КХЛ.