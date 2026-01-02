Агент Кузнецова — о будущем хоккеиста: «В ближайшее время что-то может произойти»
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова, прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе в «Салават Юлаев».
Ранее «СЭ» сообщил о возможном расторжении контракта Кузнецова с «Металлургом» и переходе в «Салават Юлаев».
«Салават Юлаев»? Пока нечего комментировать, честно говоря. Есть какая-то информация, которую можно прокомментировать, эту пока трудно. Должен быть какой-то разговор с клубом, чтобы что-то комментировать, где будет понимание. Возможно, в ближайшее время что-то может произойти, какие-то изменения. Но на сегодняшний момент нечего сказать», — сказал Бабаев «СЭ».
33-летний форвард перешел в магнитогорский клуб в начале октября, подписав контракт до конца сезона-2025/26. На его счету 9 (1+8) очков в 15 матчах FONBET чемпионата КХЛ.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|19
|14
|5
|30
|2
|Нефтехимик
|18
|10
|8
|22
|3
|Барыс
|18
|10
|8
|21
|4
|Салават Юлаев
|19
|10
|9
|21
|5
|Ак Барс
|18
|9
|9
|20
|6
|Амур
|17
|9
|8
|19
|7
|Сибирь
|18
|7
|11
|17
|8
|Адмирал
|17
|7
|10
|17
|9
|Автомобилист
|17
|7
|10
|16
|10
|Авангард
|15
|8
|7
|16
|11
|Трактор
|16
|6
|10
|14
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|17
|13
|4
|26
|2
|Локомотив
|17
|12
|5
|24
|3
|Северсталь
|18
|11
|7
|24
|4
|Торпедо НН
|17
|11
|6
|23
|5
|Спартак
|17
|10
|7
|22
|6
|Шанхай Дрэгонс
|16
|10
|6
|22
|7
|Динамо Мн
|17
|6
|11
|17
|8
|СКА
|16
|8
|8
|17
|9
|Динамо М
|20
|7
|13
|17
|10
|Лада
|17
|2
|15
|9
|11
|Сочи
|16
|3
|13
|6
|22.10
|16:30
|Авангард – Нефтехимик
|- : -
|22.10
|19:30
|Сочи – Динамо Мн
|- : -
|22.10
|19:30
|СКА – Сибирь
|- : -