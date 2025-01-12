Агент Кузнецова — о словах Ротенберга: «Для Жени это первое сотрясение в жизни. Не высказывался бы так критически»

Шуми Бабаев, агент нападающего СКА Евгения Кузнецова, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о травме хоккеиста.

Нападающий получил сотрясение мозга во встрече с ЦСКА в конце декабря.

11 января главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что из-за повторной травмы головы Кузнецов может завершить карьеру.

«Понятно, что в конце декабря против ЦСКА Евгений получил сотрясение мозга, но для него это первое сотрясение в жизни. Я бы так не высказывался бы критически», — сказал Бабаев «СЭ».

В нынешнем сезоне 32-летний хоккеист набрал 33 (10+23) очка в 32 встречах.