Агент Кузнецова опроверг информацию о переходе нападающего из «Каролины» в СКА

Шуми Бабаев, агент нападающего «Каролины» Евгения Кузнецова, опроверг информацию о подписании хоккеистом контракта с петербургским СКА.

Ранее журналист Алексей Шевченко сообщил, что 32-летний хоккеист продолжит карьеру в клубе КХЛ.

«Эта информация не соответствует действительности. Не было пока никаких переговоров со СКА», — приводит слова Бабаева РИА Новости Спорт.

Кузнецов в марте был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В минувшем сезоне форвард провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. В 10 играх плей-офф хоккеист набрал 6 (4+2) очков.

Контракт Кузнецова с «Харрикейнз» рассчитан до конца сезона-2024/25. Его зарплата в клубе из Роли составляет 7,8 миллиона долларов в год.