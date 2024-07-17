Агент Кузнецова опроверг информацию о переходе нападающего из «Каролины» в СКА
Шуми Бабаев, агент нападающего «Каролины» Евгения Кузнецова, опроверг информацию о подписании хоккеистом контракта с петербургским СКА.
Ранее журналист Алексей Шевченко сообщил, что 32-летний хоккеист продолжит карьеру в клубе КХЛ.
«Эта информация не соответствует действительности. Не было пока никаких переговоров со СКА», — приводит слова Бабаева РИА Новости Спорт.
Кузнецов в марте был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В минувшем сезоне форвард провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. В 10 играх плей-офф хоккеист набрал 6 (4+2) очков.
Контракт Кузнецова с «Харрикейнз» рассчитан до конца сезона-2024/25. Его зарплата в клубе из Роли составляет 7,8 миллиона долларов в год.
Источник: РИА Новости Спорт
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