Агент Кузнецова о дебюте нападающего в «Металлурге»: «Пока всем доволен»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова, поделился с «СЭ» мнением об игре форварда в текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ.

«Пока трудно дать какую-то оценку. Но мы в любом случае мы понимаем, что это Кузнецов. Я жду, пока он наберет форму, кондиции. Он много делает для этого. Через работу он наберет форму, в его мастерстве сомнений ни у кого нет. Пока я всем доволен. Знаю, что Жене комфортно, ему все нравится, он чувствует себя хорошо и обстановка в команде соответствующая», — сказал Бабаев «СЭ».

1 октября Кузнецов подписал однолетний контракт с «Металлургом». Форвард провел за команду 6 матчей и сделал 5 результативных передач.